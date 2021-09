Tokyo Paralympics 2020: भारतीय शटलर कृष्णा नागर (Krishna Nagar) ने देश के लिए मेडल पक्का कर लिया है. कृष्णा नागर टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में पुरुष एकल क्लास एसएच6 फाइनल में पहुंच चुके हैं.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: हरियाणा Govt मनीष नरवाल को 6 करोड़, सिंहराज अधाना को 4 करोड़ रु. देगी, PM ने दी बधाई, घर में जश्‍न

A special mention for the inspiring will and effort showcased by #GBR‘s @krysten_coombs 👏

Fought for every inch. 💪#Tokyo2020 #Paralympics

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) September 4, 2021