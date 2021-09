Tokyo Paralympics 2020: भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 4 सितंबर को तीसरा ‘गोल्ड मेडल’ अपने नाम कर लिया है. इसके अलावा भारत को एक ‘रजत पदक’ भी हासिल हुआ. ये दोनों ही मेडल निशानेबाजी से आए हैं, जिसमें मनीष नरवाल (Manish Narwal) ने स्वर्ण, जबकि सिंहराज अडाना (Singhraj Adhana) ने पी4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच 1 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Pramod Bhagat और DM Suhas Yathiraj 'गोल्ड मेडल' के करीब, भारत ने रच दिया इतिहास

19 साल के मनीष नरवाल ने पैरालंपिक खेलों में रिकॉर्ड बनाते हुए 218.2 स्कोर किया. वहीं पी1 पुरुषों की एस मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में मंगलवार को कांस्य जीतने वाले अडाना ने 216.7 अंक बनाकर रजत पदक अपने नाम किया. रूसी ओलंपिक समिति के सर्जेइ मालिशेव ने 196.8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता. Also Read - नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल की सफलता के बाद क्रिकेट जितना लोकप्रिय होगा भालाफेंक: अनुराग ठाकुर

#IND‘s national anthem echoes across the Asaka shooting range

And the nation has a teenager at the of the podium – #Gold for Manish Narwal ♥️#Tokyo2020 #Paralympics #ShootingParaSport pic.twitter.com/sD5X7mneOm

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) September 4, 2021