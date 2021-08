टोक्यो पैरालिंपिक खेलों में भारत ने मंगलवार को अपना प्रदर्शन और बेहतर कर लिया. पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु (Mariyappan Thangavelu) ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि शरद कुमार (Sharad Kumar) ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है. इन दोनों एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालिंपिक खेलों में भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है और भारत पदक तालिका में 30वें स्थान पर पहुंच गया है.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: शूटर Singhraj ने दिलाया 'ब्रॉन्ज', भारत के नाम 8वां मेडल

मरियप्पन ने 1.86 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अमेरिका के सैम ग्रेव ने अपने तीसरे प्रयास में 1.88 मीटर की कूद के साथ सोने का तमगा जीता. शरद ने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों एथलीटों की इस कामयाबी के लिए दोनों को टि्वटर के माध्यम से बधाई दी है. पीएम ने थंगावेलु की तारीफ में लिखा, 'मरियप्पन थंगावेलु निरंतरता और श्रेष्ठता का पर्याय बन गए हैं. उन्हें रजत पदक जीतने के लिए ढेरों बधाई. भारत को उनकी कामयाबी पर फख्र है.'

स्पर्धा में हिस्सा ले रहे तीसरे भारत और रियो 2016 पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता वरुण सिंह भाटी 9 प्रतिभागियों में 7वें स्थान पर रहे. वह 1.77 मीटर की कूद लगाने में नाकाम रहे. टी42 वर्ग में उन खिलाड़ियों को रखा जाता है, जिनके पैर में समस्या है, पैर की लंबाई में अंतर है, मांसपेशियों की ताकत और पैर की मूवमेंट में समस्या है.

