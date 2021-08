Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक में 29 अगस्त को भारत ने दूसरा पदक अपने नाम कर लिया है. एथलीट निषाद कुमार (Nishad Kumar) ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक जीता है. निषाद ने 2.06 मीटर की जंप के साथ मेडल पर अपना कब्जा जमाया. इसी के साथ निषाद कुमार ने एशियन रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है.Also Read - Shocking: शादी के बाद युवक हुआ HIV पॉजिटिव, टेस्ट कराने पर चौंक गई पत्नी, एक ने...

निषाद कुमार ने पहले प्रयास में 2.02 मीटर की कूद को पार किया. इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की हाई जंप लगाकर एशियन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इसके बाद निषाद ने 2.09 मीटर की जंप को पार करने की कोशिश की, लेकिन तीनों कोशिश में वह नाकाम रहे.

