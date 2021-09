Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है. मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत (Pramod Bhagat) और सुहास यथिराज (Suhas Yathiraj) पुरुष एकल बैडमिंटन में अपने-अपने वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और एशियाई चैम्पियन 33 वर्ष के भगत ने एसएल3 क्लास में जापान के दाइसुके फुजीहारा को 36 मिनट में 21-11, 21-16 से हराया. इस साल पैरालम्पिक में पहली बार बैडमिंटन खेला जा रहा है, लिहाजा स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचने वाले भगत पहले भारतीय बन गए. उनका सामना ब्रिटेन के डेनियल बेथेल से होगा.Also Read - नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल की सफलता के बाद क्रिकेट जितना लोकप्रिय होगा भालाफेंक: अनुराग ठाकुर

एसएल4 क्लास में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 31 मिनट में 21-9, 21-15 से हराया. अब उनका सामना भारत के तरुण ढिल्लों और शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांस के लुकास माजूर के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: तीरंदाजी में Harvinder Singh ने जीता कांस्‍य, भारत के नाम हुए रिकॉर्ड 13 मेडल

इस क्लासीफिकेशन में आधा कोर्ट ही इस्तेमाल होता है, तो भगत और फुजीहारा ने लंबी रेलियां लगाईं. शुरुआत में भगत 2-4 से पीछे थे, लेकिन ब्रेक तक 11-8 से बढत बना ली. उसके बाद इस लय को कायम रखते हुए लगातार छह अंक के साथ पहला गेम जीता. दूसरे गेम में उन्होंने विरोधी को कोई मौका ही नहीं दिया. भगत और पलक कोहली मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 सेमीफाइनल भी खेलेंगे. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Praveen Kumar ने टी64 हाई जंप में रजत पदक जीता, भारत के 11 पदक

And here’s the deft chip that sealed @PramodBhagat83‘s place in the SL3 #Badminton final.

It could be an all-#IND encounter if compatriot Manoj Sarkar beats #GBR‘s Dan Bethell in the other semi-final 👀#Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/2Cf9BwEqGI

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) September 4, 2021