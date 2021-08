Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 8वां मेडल मिल चुका है. पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिंहराज (Singhraj) ने देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Rakesh Kumar को क्वार्टर फाइनल में मिली हार, पदक की उम्मीद समाप्त

P1 – Men’s 10m air pistol SH1 went right down to the wire!

It’s a stunning 1-2 for #CHN, as Chao Yang and Xing Huang take #Gold and #Silver, separated by just 0.4 🔫

Singhraj #IND completes the podium with #Bronze#Tokyo2020 #Paralympics #ShootingParaSport

