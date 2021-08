Sumil Antil Wins Gold Medal in Javelin Throw AF 46: टोक्यो पैरालिंपिक में भारत के लिए सोमवार को दिन बेहद खास रहा है. दिन की शुरुआत में जहां अवनी लखेड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तो शाम होते-होते जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल (Sumit Antil) ने भाला फेंक में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारत की झोली में दूसरा स्वर्ण पदक डाला. सुमित F64 फाइनल कैटिगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरे थे. इससे पहले सुबह जैवलिन थ्रो की AF 46 स्पर्धा में देवेंद्र झझारिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने क्रमश: सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Vinod Kumar पैरालिंपिक में अयोग्य करार, गंवाया ब्रॉन्ज मेडल

लेकिन सुमित अंतिल ने शाम को अपनी स्पर्धा में जिस दूरी का भाला फेंका उसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल दोनों ही भारत के नाम कर दिए. सुमित अंतिल ने इस दौरान तीन बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने सबसे पहले 66.95 मीटर और फिर 68.08 मीटर का भाला फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

Also Read - Tokyo Paralympics: योगेश कथूनिया बोले- मैंने कोच के बिना प्रैक्‍ट‍िस की थी, ये सिल्‍वर मेरे लिए गोल्‍ड जैसा

यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने दूसरे प्रयास में हासिल किया था, जिसे इस स्पर्धा के अपने 5वें और अंतिम प्रयास में उन्होंने ही तोड़कर एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां स्थापित कर दिया. सुमित ने अबकी बार 68.55 मीटर दूर का भाला फेंककर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

There you have it! 🇮🇳🎉🎉🔥 #SumitAntil is the Champion, World Record Holder, #Paralympics #Gold medalist!🥇 And in the very same event we have @sandeepjavelin coming in just off the podium at 4th position with a Season Best 62.20m! #Praise4Para #javelin #paraathletics @Media_SAI pic.twitter.com/ngDizNV9Ko — Paralympic India 🇮🇳 #Cheer4India 🏅 #Praise4Para (@ParalympicIndia) August 30, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुमित को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी है. पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पैरालिंपिक में हमारे एथलीट्स का चमकना जारी है. देश को सुमित अंतिल के पैरालिंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर गर्व है. सुमित इस महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई. भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’

Our athletes continue to shine at the #Paralympics! The nation is proud of Sumit Antil’s record-breaking performance in the Paralympics.

Congratulations Sumit for winning the prestigious Gold medal. Wishing you all the best for the future. — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

सुमित अंतिल ने जो 5 बार भाला फेंके उनकी दूरी इस प्रकार दर्ज की गई. यह है- 66.95 मी., 68.08 मी., 65.27 मी., 66.71 मी., 68.55 मी. भारत की ओर से इस स्पर्धा में सुमित के अलावा संदीप भी थे. जिन्होंने यहां अपनी सीजन बेस्ट दूरी का भाला फेंका वह 62.20 मीटर का भाला फेंक पाए. संदीप चौथे स्थान पर रहे और वह करीब 3 मीटर की दूरी से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने से चूक गए.