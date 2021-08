लॉन्ग जंप में पैरालिंपिक एथलीट मरियप्पन थंगावेलु (Mariyappan Thangavelu) मंगलवार से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालिंपिक (Tokyo Paralympics 2020) खेलों में भारत के ध्वज वाहक (Flag Bearer in Opening Ceremony in Paralypics 2020) नहीं बनेंगे. थंगावेलु टोक्यो की फ्लाइट के दौरान कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे. इस कारण अब वह अगले कुछ दिन क्वॉरंटीन में रहेंगे. थंगावेलु की जगह भाला फेंक एथेलीट टेक चंद अब यह भूमिका निभाएंगे.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: यहां देखें- भारतीय एथलीटों का पूरा शेड्यूल

रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन पांच अन्य भारतीयों के साथ के क्वॉरंटीन में हैं. चक्का फेंक के एथलीट विनोद कुमार भी इसी कारण से उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: पैरालंपिक में पहले भारतीय तैराक Suyash Jadhav के हौंसले हैं बुलंद, पदक की गारंटी !

भारत के दल प्रमुख गुरशरण सिंह ने कहा, ‘हमें टोक्यो पैरालंपिक कोविड नियंत्रण कक्ष से अभी सूचना मिली कि हमारे छह पैरा खिलाड़ियों का टोक्यो तक की यात्रा के दौरान संक्रमित व्यक्ति से करीबी संपर्क रहा.’ Also Read - Tokyo Paralympics 2020: भारत ने भेजे रियो के मुकाबले तीन गुना अधिक एथलीट, क्‍या इस बार बनेगा रिकॉर्ड ?

#Paralympics

Mariyappan Thangavelu in quarantine after possible exposure to COVID-19 during his flight to Tokyo

Asian Gold medalist Tekchand to be the new Flag Bearer at the Opening Ceremony today @IndiaSports @Media_SAI @ParalympicIndia @tapasjournalist

— DD News (@DDNewslive) August 24, 2021