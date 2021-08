Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में 29 अगस्त को डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार (Vinod Kumar) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. विनोद कुमार ने Discus Throw F52 final में 19.91 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता. ये टोक्यो में भारत का तीसरा मेडल रहा. इससे पहले देश की झोली में टेबल टेनिस और हाई जंप से रजत पदक आए हैं.Also Read - Love Jihad in UP: पहचान छुपाकर हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, फिर निकला ये अंजाम

Vinod Kumar – Remember the name 🤩

It’s a #Bronze for #IND as his best throw of 19.91m in the Men’s Discus Throw F52 final earns the nation their THIRD medal of the day.

P.S – He also set a new Asian record! 🔥#Tokyo2020 #Paralympics #ParaAthletics pic.twitter.com/jv92vZgBDQ

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 29, 2021