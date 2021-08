Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालम्पिक्स (Tokyo Paralympics) में डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार (Vinod Kumar) ने इतिहास रच दिया है. विनोद कुमार ने चक्का फेंक एफ-52 फाइनल (Discus Throw F52 final) में 19.91 मीटर के साथ कांस्य पदक जीत लिया. इसके साथ टोक्यो पैरालम्पिक्स में भारत में अब तक तीन मेडल अपने नाम कर लिए हैं. विनोद कुमार ने जैसे ही मेडल जीता भारत में ख़ुशी की लहर दौड़ गई.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: डिस्कस थ्रोअर Vinod Kumar ने जीता 'ब्रॉन्ज', 'खेल दिवस' पर देश के नाम तीन मेडल

हरियाणा के रोहतक के रहने वाले विनोद कुमार के घर मेडल जीतते ही मिठाई बांटी जानी शुरू हो गई. सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे. इस दौरान के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूसरे को मिठाई खिलाने के दौरान परिवार के लोग इतना भावुक हैं कि लगातार उनकी आँखों से आंसू आ रहे हैं. विनोद कुमार की पत्नी भी भावुक होकर रोते हुए दिखती हैं. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Nishad Kumar ने भारत को दिलाया दूसरा मेडल, 'एशियन रिकॉर्ड' के साथ हाई जंप में जीता 'सिल्वर'

#WATCH | Haryana: Discus thrower Vinod Kumar’s family celebrates in Rohtak as he wins a bronze medal at Tokyo #Paralympics

“I am very happy with his victory. He has been away from his children for 10 months. I love him very much,” says Vinod Kumar’s wife Anita pic.twitter.com/FSC1qMQV7E

— ANI (@ANI) August 29, 2021