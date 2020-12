Top 5 highest wicket takers Bowlers T20I In 2020: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी (Lungi Ngidi) साल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. एंगिडी ने इस साल कुल 9 मैच खेले जिसमें उन्होंने 17 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उनकी इकोनॉमी 10.47 रही. इंग्लैंड के खिलाफ साल के अपने अंतिम सीरीज में इस युवा पेसर ने 3 मैचों में 4 विकेट चटकाए. Also Read - Most ODI Runs In 2020: टॉप-5 में केएल राहुल एकमात्र भारतीय, जानें Virat Kohli किस स्थान पर रहे

इस वर्ष 24 वर्षीय एंगिडी की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 30 रन देकर 3 विकेट रहा. इस तेज गेंदबाज से दक्षिण अफ्रीका को अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में काफी उम्मीदें होंगी.

पाकिस्तान के 27 साल के तेज गेंदबाज हारिस रउफ (Haris Rauf) ने साल की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. डेब्यू के बाद से इस पेसर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपनी गेंदबाजी से सबकों प्रभावित करते रहे. हारिस ने इस वर्ष 11टी20 इंटरनेशनल मैचों में 8.65 की इकोनॉमी रेट से कुल 16 विकेट चटकाए.

हांगकांग के स्पिनर आफताब हुसैन (Aftab Hussain) ने इस वर्ष टी20 में बेहतरीन गेंदबाजी कर टॉप तीन में अपनी जगह बनाई. आफताब टॉप गेंदबाजों की लिस्ट में एकमात्र स्पिनर हैं. उन्होंने 9 टी20 मैचों में कुल 15 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 6.61 रहा जो शीर्ष 5 गेंदबाजों में श्रेष्ठ है.

इस साल आफताब ने टी20 मैच मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और सिंगापुर के खिलाफ खेला.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. शार्दुल इस वर्ष टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. उन्होंने 9 वनडे में कुल 15 विकेट चटकाए. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शार्दुल हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं जहां उन्होंने मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में कुल 5 विकेट चटकाए.

मलेशिया के मध्यम गति के गेंदबाज सयजरुल इड्रस (Syazrul Idrus) ने इस वर्ष 8 टी20 मैचों में कुल 14 विकेट अपनी झोली में डाले. वह एसोसिएट टीम की ओर से टॉप 5 में जगह बनाने वाले दूसरे गेंदबाज रहे. इस दौरान इड्रस की गेंदबाजी इकोनॉमी रेट 6.92 रहा.