WFI पूर्व प्रमुख के खिलाफ फिर धरने पर पहलवान, DCW ने पुलिस को भेजा नोटिस

बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) और विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) सहित देश के शीर्ष पहलवान रविवार को विरोध प्रदर्शन के लिए फिर से जंतर मंतर पहुंचे और सरकार से डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की. पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे पहलवानों से सात शिकायतें मिली हैं और उसकी जांच जारी है. दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर पुलिस को नोटिस जारी किया था.

साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित पहलवानों ने जनवरी में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के साथ मैराथन बातचीत के बाद उनका तीन दिवसीय धरना समाप्त कर दिया था. ठाकुर ने आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरीकॉम (Mary Kom) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निरीक्षण समिति की घोषणा की थी.

दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. आयोग ने कहा, ‘शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया है कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है.’

उसने कहा, ‘शिकायतकर्ता ने आयोग को यह भी बताया है कि इस संबंध में 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.’

आयोग ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि जब उन्होंने 22 अप्रैल को शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए थाने के एसएचओ को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और सोमवार के बाद शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.