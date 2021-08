इंग्लैंड ने भारत को हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को पारी और 76 रनों से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों के साथ फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी निराशा व्यक्त की।Also Read - India vs England- हार के बाद बोले Virat Kohli, बैटिंग के लिए पिच आसान थी लेकिन इंग्लैंड के अनुशासन ने किया पस्त

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह (RP Singh) ने ट्वीट किया, “इस हार को पचाना मुश्किल है।” Also Read - England vs India, 3rd Test: 54 साल बाद Leeds में भारत की हार, 'हैट्रिक' से चूकी टीम इंडिया

Also Read - Highlights, India vs England 3rd Test: इंग्लैंड की पारी और 76 रन से जीत, सीरीज में 1-1 से बराबरी

भारत की पहली पारी 78 रन पर सिमटी थी जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाकर 354 रनों की बढ़त ली थी। लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे पारी की हार की शर्मिदगी झेलनी पड़ी। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 189 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से सर्वाधिक 91 रन बनाए।

इंग्लैंड की तरफ से ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) ने पांच विकेट और क्रैग ओवरटन (Craig Overton) ने तीन विकेट लिए जबकि जेम्स एंडरसन (James Anderson) और मोइन अली (Moeen Ali) को एक-एक विकेट मिला।

Bowler name ends with ‘son’ (Anderson, Robinson, Jamieson)

Fans Reaction after watching Virat Kohli edge the outside off stump ball for 10000times #ENGvsIND pic.twitter.com/tELO1gaoR3

— Savage 2.0 (@Meme_Canteen) August 28, 2021