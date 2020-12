Trending Cricket News Today: भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कैनबरा में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदोंपर 66 रन की जुझारू पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से 132 की स्‍ट्राइकरेट से पांच चौके और दो छक्‍के भी निकले. जडेजा की इस शानदार पारी के बाद पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्‍त में कमेंटेटर संजय मांजरेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गए. Also Read - Rohit Sharma की चोट को लेकर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, VVS Laxman ने भी जताई हैरानी

रवींद्र और संजय मांजरेकर के बीच खराब रिश्‍ते जगजाहिर हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच जंग काफी चर्चा का विषय रह चुकी है. मांजरेकर कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि जडेजा की वनडे टीम में जगह नहीं बनती है. अपने बल्‍ले से जडेजा हमेशा ही उन्‍हें गलत साबित करते भी रहे हैं. Also Read - Australia vs India, 3rd ODI: अर्धशतक जड़ने के बाद बोले हार्दिक- आज गेंदबाजी नहीं करूंगा

तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने 152 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे. उस वक्‍त महज 32 ओवरों का खेल ही हुआ था. यहां से जडेजा ने हार्दिक पांड्या 92(76) के साथ मिलकर अंत तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया. दोनों भारत के स्‍कोर को 300 के पार लेकर पहुंचे. इस दौरान उनके बीच 150 रन की साझेदारी बनी. Also Read - India vs Australia 2020/21: हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की शानदार फिफ्टियों की बदौलत भारत 300 पार

इस पारी के बाद फैन्‍स ने संजय माजरेकर को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स किए.

Jaddu scored quick Half century in ODIs, meanwhile Sanjay Manjrekar once again. #INDvsAUS #jadeja pic.twitter.com/V1YKSR1xvg

Sanjay Manjrekar before the series: “I wouldn’t have Ravindra Jadeja and Hardik Pandya in my ODI team.”

3rd ODI: both put on 150 runs for 6th wicket and played excellent individual knocks.

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2020