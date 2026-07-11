Trending Video: रोनाल्डो से खास गिफ्ट पाकर खुशी से झूम उठे IShowSpeed, बोले- हमेशा संभालकर रखूंगा | देखें वीडियो

Trending Video: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने सबसे बड़े प्रशंसकों में शामिल मशहूर यूट्यूबर और स्ट्रीमर आईशोस्पीड को ऐसा तोहफा दिया, जिसे देखकर वह भावुक हो गए.

Written by: Nandan Singh
Published: July 11, 2026, 11:49 AM IST
IShowSpeed
आईशोस्पीड का वीडियो हुआ वायरल. (Photo/ @terrenoviral)
  • आईशोस्पीड का वीडियो हुआ वायरल
  • रोनाल्डो से मिला स्पेशल गिफ्ट
  • सरप्राइज पाकर भावुक हुए आईशोस्पीड
  • मशहूर स्टेपओवर मूव की नकल भी की

Trending Video: मशहूर यूट्यूबर और स्ट्रीमर आईशोस्पीड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें वो फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिले खास बूट को दिखा रहे हैं. इस दौरान वो भावुक भी हो गए. स्पेन और बेल्जियम के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल मैच देखते समय लाइव स्ट्रीम के दौरान IShowSpeed को रोनाल्डो के 2026 वर्ल्ड कप में पहने हुए खास बूट गिफ्ट किए गए. ये नाइकी मर्क्यूरियल सुपरफ्लाई 11 सीआर7 ‘गोल्ड स्कॉर्पियन’ बूट हैं, जिन्हें रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के दौरान पहना था. बूट देते समय मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि दुनिया में केवल दो लोगों के पास यह खास जोड़ी है, जिनमें एक आईशोस्पीड हैं. यह सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

IShowSpeed

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रोनाल्डो ने दिया सरप्राइज

इस खास तोहफे को देखकर आईशोस्पीड अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके. उन्होंने लाइव स्ट्रीम में ही रोनाल्डो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा: “रोनाल्डो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं इन बूट्स को हमेशा संभालकर रखूंगा और अपने अगले मैच में इन्हें पहनकर अच्छा खेलूंगा.” इसके बाद उन्होंने रोनाल्डो के मशहूर स्टेपओवर मूव की भी नकल की. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और फुटबॉल प्रशंसकों ने इस पल को बेहद खास बताया. आईशोस्पीड लंबे समय से रोनाल्डो के बड़े फैन रहे हैं, और कई बार खुलकर कह चुके हैं कि वही उनके सबसे पसंदीदा फुटबॉलर हैं.

यहां देखिए खास वीडियो:

बेहद खास है बूट

नाइक ने ‘गोल्ड स्कॉर्पियन’ बूट्स को रोनाल्डो की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए तैयार किया था. रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं. यही वजह है कि इन बूट्स को बेहद खास माना जाता है. बता दें कि रोनाल्डो और आईशोस्पीड की मुलाकात पिछले कुछ वर्षों में कई बार हो चुकी है और दोनों के बीच अच्छी पहचान बन चुकी है. इस बार रोनाल्डो का यह खास तोहफा उनके प्रशंसक के लिए यादगार पल बन गया.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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