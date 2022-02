Pro Kabaddi 2021, Tamil Thalaivas vs UP Yoddha, Live Streaming: तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) और यूपी योद्धा (UP Yoddha) के बीच 9 फरवरी को सीजन का 104वां मैच खेला जाना है. अंकतालिका पर नजर डालें, तो यूपी 17 में से 6 मैच अपने नाम कर अंकतालिका में 7वें पायदान पर मौजूद है. यूपी को इस सीजन 8 मुकाबलों में हारा का सामना करना पड़ा है, जबकि 3 मैच टाई रहे, जबकि थलाइवाज ने 17 मुकाबलों में से 5 अपने नाम किए. यह टीम 8वें स्थान पर मौजूद है. थलाइवाज अब तक 6 मुकाबले गंवा चुकी है, जबकि 6 मैच टाई भी रहे हैं.Also Read - Pro Kabaddi 2021, Dabang Delhi vs U Mumba, Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें कबड्डी मुकाबला

कब और कहां खेला जाएगा Tamil Thalaivas और UP Yoddha के बीच कबड्डी मैच?

तमिल थलाइवाज और यूपी योद्धा के बीच प्रो कबड्डी लीग सीजन-8 का यह मुकाबला बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (Sheraton Grand,Whitefield, Bengaluru) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Tamil Thalaivas vs UP Yoddha मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports First, Star Sports Hindi and Star Sports Hindi HD) पर देख सकेंगे.

कहां देखें Tamil Thalaivas vs UP Yoddha मैच की live streaming?

प्रो कबड्डी लीग के इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

Tamil Thalaivas और UP Yoddha की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Tamil Thalaivas Full Squads: रेडर- के प्रपंजन, अतुल एमएस, मंजीत, भवानी राजपूत, अजिंक्य अशोक पंवार, हिमांशु, अशिरी अलावागथे. डिफेंडर- सुरजीत सिंह, साहिल, एम अभिषेक, हिमांशु, सागर, आशीष, मोहित, साहिल. ऑलराउंडर- सागर बी कृष्णा, संथपनेसेल्वा एम, सौरभ पाटिल.

UP Yoddha Full Squads: रेडर- अमन हुड्डा, अंकित, गुलवीर, जेम्स कमवेती, मोहम्मद ताघी, प्रदीप नरवाल, रोहित, रोहित तोमर, साहिल, श्रीकांत जाधव, सुरेंद्र गिल. डिफेंडर- आशू सिंह, आशीष नागर, बिंटू नरवाल, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, गौरव कुमार, सुमित. ऑलराउंडर- गुरदीप, नितिन पंवार.