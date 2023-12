तुलसी मेघवार: पाकिस्तान की सॉफ्टबॉल नेशनल टीम का हिस्सा बनीं पहली हिंदू लड़की

पाकिस्तान की सॉफ्टबॉल नेशनल टीम में वहां की पहली हिन्दू लड़की तुलसी मेघवार ने जगह बनाई है. तुलसी मेघवार के लिए वहां की नेशनल टीम में जगह बनाना बेहद बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वह वहां से अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. तुलसी मेघवार के इस कमाल की चर्चा दुनिया भर में हो रही है. तुलसी मेघवार पाकिस्तान ने जमशोरो शहर से हैं. ये जगह वहां के छोटे शहरों में से एक है. तुलसी ने महजल 21 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया है.

मेघवार का सेलेक्शन 2016 में स्कूल में लगे एक कैंप के जरिए हुआ था. इसके बाद से ही वह सॉफ्टबॉल खेल रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दी जानकारी के मुताबिक, वह अबतक 6 बार नेशनल गेम खेल चुकी हैं. उन्होंने प्री-इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट की है. वह स्कूल में भी इसलिए पढ़ सकीं क्योंकि उनके पिता ने उनका साथ दिया. पिता हरजी लाल ने समुदाय को विरोध झेलकर बेटी को पढ़ाने का हिम्मत भरा कदम उठाया.

तुलसी के पिता के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है, वह कहते हैं बेटियों की सुरक्षा की वजह से, हमारे समुदाय ने बेटियों को बाहर भेजना, पढ़ना-लिखना बंद किया हुआ है.

तुलसी के पिता बताते हैं कि तुलसी के अलावा 8 और लड़कियों का टीम में सेलेक्शन हुआ था लेकिन सुरक्षा की वजह से उनके घरवालों ने उन्हें खेलने नहीं भेजा.

Meet Tulsi Meghwar, a top baseball player from the Hindu community in #Kotri #Sindh Pakistan’s got talent! #girlpower #diversitymatters pic.twitter.com/QDgLRhMmmt

— US Consulate Karachi (@usconsulatekhi) September 27, 2016