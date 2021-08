Long Jumper Shaili Singh Misses Gold by only 1 cm: टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) के गोल्ड मेडल जीतने के बाद फील्ड एंड ट्रैक में मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा है. नैरोबी में आयोजित हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 (U20 World Athletics Championships) की लंबी कूद स्पर्धा (Long Jump) में शैली सिंह (Shaili Singh) मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल से चूक गईं. रविवार को अगर वह अपनी कूद में एक सेंटीमीटर की दूरी और हासिल कर लेतीं तो वह गोल्ड मेडल के साथ नया इतिहास अपने नाम करतीं.Also Read - World Athletics Championships 2019: गोपी 21वें स्थान पर रहे, भारत को मिश्रित सफलता

17 साल की इस भारतीय खिलाड़ी ने 6.59 मीटर की कूद के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया. स्वीडन की मौजूदा यूरोपीय जूनियर चैम्पियन माजा अस्काग ने 6.60 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. Also Read - ओलंपिक में दस महीने से भी कम समय, अब हम पक्ष को निखारेंगेः रिजिजू

दिग्गज लंबी कूद खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज की शिष्या शैली प्रतियोगिता के आखिरी दिन तीसरे दौर के बाद तालिका में शीर्ष पर थीं. लेकिन स्वीडन की 18 साल की खिलाड़ी ने चौथे दौर में उनसे एक सेंटीमीटर का बेहतर प्रदर्शन किया, जो निर्णायक साबित हुआ. यूक्रेन की मारिया होरिएलोवा ने 6.50 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक जीता. Also Read - Anju Bobby George to claim for athens olympics medal to ioc । धोखेबाज रूसी खिलाड़ियों ने ड्रग्स लेकर छीना था एथेंस ओलंपिक का मेडल, अब करूंगी दावा: अंजू बॉबी जॉर्ज

#ShailiSingh claimed the women’s Long Jump silver medal in the #WorldAthleticsU20 Championships on Sunday. Her slight wind-aided effort of 6.59m was only 1cm short of the gold medal jump by Sweden’s Maja Askag.#WorldAthleticsU20 @Media_SAI @ianuragthakur pic.twitter.com/OLCUFjCkE2

— DD News (@DDNewslive) August 22, 2021