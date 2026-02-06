By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
U19 World Cup 2026: भारत ने छठी बार जीता विश्वकप, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी और गेंदबाजों ने दिलाई जीत
U19 World Cup 2026:आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा खिताब अपने नाम कर लिया है.
U19 World Cup 2026: हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने लगातार छठा और कुल मिलाकर दसवां अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया ने फाइनल में भी दबदबा बनाए रखा और विश्वकप पर कब्जा जमा लिया.
वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी बनी जीत की नींव
फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत साधारण रही, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर तूफान ला दिया. वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. वैभव ने फाइनल में शतक जड़ते हुए कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए और मैच के हीरो बनकर उभरे.
411 रन का विशाल स्कोर, इंग्लैंड पर बना दबाव
वैभव की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया. उनके अलावा आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू और कनिष्क चौहान ने भी उपयोगी योगदान दिया. इतने बड़े लक्ष्य ने इंग्लैंड की टीम पर शुरुआत से ही जबरदस्त दबाव बना दिया. फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 400 से ज्यादा रन बनाना भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास और तैयारी को साफ दिखाता है.
गेंदबाजों ने दिखाया दम
412 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम कभी भी लय में नजर नहीं आई. भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए और रन गति को काबू में रखा. इंग्लैंड की पूरी टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 100 रनों से मुकाबला हार गई. भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी और फील्डिंग ने जीत को और आसान बना दिया.
टूर्नामेंट में भारत का शानदार सफर
भारत का यह खिताब जीतना पूरे टूर्नामेंट में किए गए शानदार प्रदर्शन का नतीजा रहा. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर-6 और सेमीफाइनल तक हर मैच में दमदार खेल दिखाया. USA, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हराते हुए भारत फाइनल तक पहुंचा और फिर इंग्लैंड को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की.
