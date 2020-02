बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया. इस खिताबी जीत में कप्तान अकबर अली का अहम योगदान रहा.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल बोले-दक्षिण अफ्रीकी विकेटों पर मैंने खूब एंज्वॉय किया

अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में जीत को ‘सपना पूरा होना’ बताते हुए अकबर अली ने अपनी टीम के खिलड़ियों द्वारा प्रदर्शित आक्रमकता पर अफसोस जताते हुए कहा जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था.

आज के मैच के दौरान अपने तेज गेंदबाज शोरीफुल इस्लाम के लिए क्षेत्ररक्षण करते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही आक्रमकता दिखा रहे थे और हर गेंद के बाद भारतीय बल्लेबाज को कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे थे.

यहां तक कि बांग्लादेश के जीत के करीब पहुंचने के बाद भी इस्लाम कैमरे के सामने टिप्पणी करते देखे गए. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हुए बांग्लादेशी कप्तान अकबर ने कहा, ‘हमारे कुछ गेंदबाज भावावेश में थे और ज्यादा उत्साहित हो गए थे. मैच के बाद जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं भारत को बधाई देना चाहूंगा.’

Bangladesh lift the ICC U19 World Cup trophy for the first time!#U19CWC | #INDvBAN | #FutureStars pic.twitter.com/h9Ol7Btdha

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 9, 2020