United Arab Emirates vs Ireland 1st ODI Live Streaming: All you need to know about live streaming in India, match timings, venue for UAE vs IRE 1st ODI Live in Abu Dhabi: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम आज से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी कर रही है. 4 मैचों की वनडे सीरीज के लिए यूएई आयरलैंड की मेजबानी कर रहा है. दोनों टीमें आज अपना पहला वनडे मैच आबू धाबी के मैदान पर खेलने उतरी हैं. कोरोनावायरस के इस दौर में यूएई ने हाल ही भारत की टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल 2020 का सफल आयोजन किया था. इसके बाद अब इस देश में इंटरनेशनल क्रिकेटी की भी वापसी हो गई है.

UAE ने पिछले साल जनवरी 2020 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कोई मैच नहीं खेला है. उसे वर्ल्ड कप 2023 के लीग मैचों में हिस्सा लेना था, लेकिन इन्हें कोविड- 19 महामारी के चलते रद्द कर दिया गया.

इस बीच आयरलैंड ने कोविड- 19 के संक्रमण के बावजूद बायो सिक्योर बबल में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ मैच जरूर खेले हैं. उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड का दौरा किया था. 3 मैचों की वनडे सीरीज में वह भले 1-2 से हारी हो. लेकिन इस टीम ने सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 329 रन के टारगेट का पीछा कर अपनी सरीजी का सुखद अंत किया था.

UAE और आयरलैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला वनडे (United Arab Emirates vs Ireland, 1st ODI) मैच कब खेला जाएगा?

UAE और आयरलैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच शुक्रवार, 8 जनवरी (January 8) से खेला जाएगा.

UAE और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

UAE और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) मैदान पर खेला जाएगा.

UAE और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच में कितने बजे होगा टॉस?

UAE और आयरलैंड के बीच सीरीज के पहले वनडे मैच में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे होगा.

Andy Balbirnie has won the toss, and Ireland will bat in the first of the four-match ODI series against UAE 🙌#UAEvIRE pic.twitter.com/YIhNGgpQnl — ICC (@ICC) January 8, 2021

UAE और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

UAE और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 से खेला जाएगा.

UAE और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं?

UAE और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप यूरोस्पोर्ट (Eurosport) पर देख सकते हैं.

UAE और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं?

UAE और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Youtube (यूट्यूब) पर देख सकते हैं.