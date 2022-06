Udaipur Kanhaiya Lal Murder: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से तनाव जारी है. कन्हैयालाल की दुकान में कपड़े सिलवाने के बहाने से घुसे लोगों ने उनकी हत्या की. बताया जा रहा है कि मृतक के मोबाइल से नुपूर शर्मा के बयान से जुड़ा एक विवादित वीडियो साझा किया गया था, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी.Also Read - उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की सरेआम हत्या के बाद जारी है तनाव, जानिए क्यों और कैसे हुई वारदात

10 जून को कन्हैयालाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. कन्हैयालाल ने पुलिस को बताया था कि उनके बच्चे ने गेम खेलते वक्त गलती से व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया था. कन्हैयालाल ने ये भी बताया था कि उसे फोन चलाना नहीं आता. Also Read - Udaipur Killing LIVE Updates: पोस्टमार्टम के बाद कन्हैयालाल का शव परिजनों को सौंपा गया, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

11 जून को कन्हैयालाल को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद 15 जून को उसने शिकायत दर्ज करवाई कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी. पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर 17 जून को लिखित समझौता करवाया था. Also Read - IND vs IRE- Deepak Hooda ने ठोका पहला इंटरनेशनल शतक, दिग्गजों ने की तारीफ

No matter which faith you follow. HURTING AN INNOCENT LIFE IS LIKE HURTING THE WHOLE HUMANITY.

