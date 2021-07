UEFA EURO 2020, England vs Denmark Highlights: पिछले 55 साल में पहली बार किसी बड़े खिताब का इंतजार कर रहे इंग्लैंड ने डेनमार्क को हराकर यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उसका सामना इटली से होगा. एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की. इस जीत के नायक उसके कप्तान हैरी केन रहे जिन्होंने 104वें मिनट में पेनल्टी बचा लिये जाने के बाद रिबाउंड शॉट पर विजयी गोल दागा.Also Read - UEFA EURO 2020 Highlights: Cristiano Ronaldo ने रच दिया इतिहास, Portugal ने Hungary को 3-0 से हराया

वेम्बले स्टेडियम पर खेले गए इस रोमांचक मैच को डेनमार्क ने अतिरिक्त समय तक खींचा. अब रविवार को इंग्लैंड का सामना इटली से होगा. विश्व कप 1966 के बाद इंग्लैंड का यह पहला फाइनल है. इंग्लैंड की झोली में एकमात्र खिताब 1966 विश्व कप ही है.

