UEFA EURO 2020, Hungary vs Portugal: क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप (UEFA EURO 2020) में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और उनके दो गोल की मदद से पुर्तगाल (Portugal) ने हंगरी (Hungary) को मंगलवार को 3-0 से हरा दिया. रोनाल्डो ने 87वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर गोल किया और फिर इंजुरी टाइम में दूसरा गोल दागा. यह पूरी संख्या में दर्शकों के बीच खेला जाने वाला यूरो 2020 का पहला मैच था. पुस्कास एरेना में 67,215 दर्शक मौजूद थे जिनमें से अधिकांश हंगरी के समर्थक थे. हंगरी ही दस मेजबान देशों में अकेला है जिसने शत प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी है.

युवेंटस के फॉरवर्ड रोनाल्डो की यह पांचवीं यूरो चैम्पियनशिप है, जिन्होंने 2004 में पहली बार खेला था. उनके माइकल प्लातिनी के समान नौ गोल थे लेकिन 87वें मिनट में उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 36 वर्ष के रोनाल्डो लगातार पांच यूरो चैम्पियनशिप में गोल करने वाले अकेले खिलाड़ी बन गए.

