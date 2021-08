UEFA Super Cup, Chelsea vs Villarreal: चेल्सी ने खिताबी मुकाबले में विलारीयाल (Villarreal) को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर यूएएफा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत (UEFA Super Cup Football Tournament) लिया है. चेल्सी की जीत में सब्सीट्यूट खिलाड़ी के रूप में उतरे गोलकीपर केपा अरिजाबालागा (Kepa Arrizabalaga) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 2 पेनल्टी किक बचाई. चेल्सी के मैनेजर थॉमस टचेल (Thomas Tuchel) ने अतिरिक्त समय का खेल खत्म होने से कुछ सेकेंड पहले केपा को मैदान पर उतारने का फैसला किया जो बिलकुल सही साबित हुआ.Also Read - 'ये मेरे करियर का वो समय है जहां मुझे देखना होगा कि मैं कहां हूं' ; टॉटेनहम हॉट्सपर के साथ भविष्य पर बोले हैरी केन

हाकिम जिच के 27वें मिनट के गोल को विलारियल के जेरार्ड मोरेनो ने 73वें मिनट में रद्द कर दिया, जिससे मैच को अतिरिक्त समय गया लेकिन इसमें भी कोई गोल नहीं हो सका. अतिरिक्त समय के बाद भी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं. इसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया और चेल्सी बेलफास्ट के विंडसर पार्क में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 6-5 से विजेता बनी.

टीम के सहयोगी स्टाफ ने टचेल को बताया कि पेनल्टी रोकने में केपा का रिकॉर्ड टीम के पहली पसंद गोलकीपर एडवर्ड मेंडी से बेहतर है इसलिए 119वें मिनट में उन्हें मैदान पर उतारने का फैसला किया गया. केपा ने इसके बाद पेनल्टी शूट आउट में एइसा मेंडी और राउल अलबियोल की पेनल्टी किक रोककर चेल्सी की जीत सुनिश्चित की.

