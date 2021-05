भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले बड़ी खबर आई है. स्टैंड बाई चुने गए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) अब कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं. उनके अलावा अमित मिश्रा (Amit Mishra) की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. ये दोनों गेंदबाज इस महीने के शुरू में निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए थे. Also Read - Kuldeep Yadav ने 'गेस्ट हाउस' में लगवाई कोरोना वैक्सीन, बवाल के बाद जांच के आदेश

भारत को 18-22 जून के बीच साउथम्प्टन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship) का फाइनल मैच खेलना है. इसके बाद उसे इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में शिकरत करनी है. ये टेस्ट शृंखला 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच खेली जाएगी. Also Read - पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना पॉजिटिव

20 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रकार: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ऋद्धिमान साहा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव. Also Read - अरविंद केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर ने दिया जवाब- हमारे देश में कोई नया वेरिएंट नहीं, जो है वह भारत में हुआ पैदा

स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अरजान नागवासवाला.

बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से प्रसिद्ध कृष्णा, टिम सेफर्ट, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना से संक्रमित पाए गए थे. दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कुछ सदस्य इस महामारी की चपेट में आए थे. चेन्नई के कोचिंग स्टाफ सदस्य माइकल हसी और लक्ष्मीपति बालाजी जबकि हैदराबाद के बल्लेबाज रिद्धिमान साहा इससे संक्रमित पाए थे.

मिश्रा का परीक्षण चार मई को पॉजीटिव आया था. उसी दिन लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. कृष्णा आठ मई को संक्रमित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए थे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘प्रसिद्ध कृष्णा कोविड-19 से उबर गये हैं.’’

The real heroes. Our Frontline workers. All I can say post my recovery is, You have my support and heartfelt appreciation for all you do.

We are deeply grateful to you for all the sacrifices that you and your family are making.

.#grateful #coronawarriors #bcci #DelhiCapitals pic.twitter.com/Wg3vbqd42j

— Amit Mishra (@MishiAmit) May 18, 2021