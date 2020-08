कोरोना वायरस (Covid-19) के इस मुश्किल दौर में आईपीएल (IPL 2020) कराने के लिए बीसीसीआई (BCCI) को एक नया साझेदार मिल गया है. अनअकेडमी (UnAcademy) नामक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी ने आईपीएल 2020 से पहले बीसीसीआई से करार किया है. आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर के रूप में तीन साल के लिए 2022 तक अनअकैडमी एप का बीसीसीआई से करार हुआ है. Also Read - अर्जुन अवॉर्ड मिलने पर इशांत शर्मा ने फैन्‍स से कहा- जब तक शरीर साथ दे रहा है खेलता रहूंगा

वीवो द्वारा आईपीएल (IPL 2020) के लिए टाइटल स्‍पॉन्‍सरशिप से पीछे हटने के बाद बीसीसीआई को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. कोरोना महामारी के कारण असमर्थता दिखाते हुए वीवो ने इस साल आईपीएल की टाइल स्‍पॉन्‍स‍रशिप से इनकार कर दिया था.

आईपीएल स्‍पॉन्‍सरशिप के लिए वीवो से बीसीसीआई का प्रत्‍येक सीजन के लिए 2022 तक करीब 450 करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन नए स्‍पॉन्‍सर ड्रीम11 से बीसीसीआई को महज 225 करोड़ रुपये की राशि ही मिल रही है.

BCCI announces @unacademy as Official Partner for IPL.

The partnership will cover three seasons of IPL, beginning with the 2020 edition which will be held in the UAE from September 19th onwards.

More details here –https://t.co/9tMRo2Fu0N #Dream11IPL pic.twitter.com/s3eQ7ejqp1

— IndianPremierLeague (@IPL) August 29, 2020