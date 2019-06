मैनचेस्टर: वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल ने मौजूदा विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा करने की योजना में बदलाव करते हुए अब अगस्त-सितंबर में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास लेने का मन बनाया है. पिछले दो दशकों में संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ियों में गेल ने स्टीव वॉ (2004) और जाक कैलिस (2013) के नक्शेकदमों पर चलते हुए भारत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय संन्यास लेने की घोषणा की.

Chris Gayle, West Indies Cricketer: My plans after the World Cup? I may play a Test match against India and then I will definitely play the ODIs against India. I won’t play the T20s. That’s my plan after the World Cup. #CWC19 pic.twitter.com/ShfzYEi49l

— ANI (@ANI) June 26, 2019