India vs England: चेन्‍नई टेस्‍ट (Chennai Test) में भारतीय टीम के रीढ़ की हड्डी माने जा रहे चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) बेहद अनोखे तरीके से आउट हुए. शायद पुजारा ने भी ऐसी उम्‍मीद नहीं की होगी कि वो कभी इस तरह से आउट हो सकते हैं. गेंद शॉर्ट लेग पर खेड़ खिलाड़ी के कंधे पर लगे हेलमेट पर जा लगी. फिर शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को लपक लिया. Also Read - कुलदीप को चेन्‍नई में नहीं खिलाने से दुखी है Wasim Jaffer, बोले- मैं उसकी मदद नहीं कर सकता...

51वें ओवर में पुजारा ने डोमनिकी बेस की गेंद पर पुल शॉट लगाने का प्रयास किया. गेंद बल्‍ले के बीचों बीच लगी. पुजारा को लगा होगा कि वो जरूर बेस की इस छोटी गेंद पर चौका बटोर लेंगे. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. शॉर्ट लेग पर खड़े खिलाड़ी के कंधे पर गेंद लगने के बाद वो सीधे मिड विकेट की तरफ चली गई. वहां रोरी बर्न्‍स फील्डिंग कर रहे थे. उन्‍होंने पुजारा का आसान कैच पकड़ा. Also Read - India vs England: पूर्व क्रिकेटर ने कहा- फील्डिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं भारतीय खिलाड़ी

पुजारा (Cheteshwar Pujara) इस बैड लक शॉट से इस कदर नाराज थे कि उन्‍होंने अपना बल्‍ला पटक कर पैड पर मारा. उन्‍होंने मैच में 143 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्‍होंने 11 चौके भी लगाए. पुजारा ने मुश्किल वक्‍त पर भारत के लिए रिषभ पंत के साथ मिलकर अहम 119 रनों की अहम साझेदारी बनाई. Also Read - Virat Kohli की खेल भावना की ICC ने की तारीफ तो Broad को लग गई मिर्ची, बोले- मैंने भी तो पिलाया था पानी

Here is Soft dismissal of Pujara and sunder comes in creez. pic.twitter.com/dTBEeHnzcL

— Jimmy Carter🇮🇳 (@cricket_jimmy1) February 7, 2021