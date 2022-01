Pro Kabaddi League 2021, UP Yoddha vs Dabang Delhi Live Streaming: प्रो कबड्डी लीग में 8 जनवरी को पहला मैच यूपी योद्धा (UP Yoddha) और दबंग दिल्ली(Dabang Delhi) के बीच खेला जाना है. दिल्ली 6 में से 4 मैच जीतकर अंकतालिका में दूसरे पायदान पर है, जबकि यूपी ने 6 में से 2 मुकाबले गंवाए है. यह टीम 10वें स्थान पर मौजूद है. दिल्ली के पास एक बार फिर टॉप पायदान हासिल करने का मौका होगा.Also Read - Pro Kabaddi 2021, Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, Live Streaming: यहां देखें मैच का लाइव टेलीकास्ट

कब और कहां खेला जाएगा UP Yoddha और Dabang Delhi के बीच कबड्डी मैच?

यूपी योद्धा दबंग दिल्ली के बीच प्रो कबड्डी लीग सीजन-8 का यह मुकाबला बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (Sheraton Grand,Whitefield, Bengaluru) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे UP Yoddha vs Dabang Delhi मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports First, Star Sports Hindi and Star Sports Hindi HD) पर देख सकेंगे.

कहां देखें UP Yoddha vs Dabang Delhi मैच की live streaming?

प्रो कबड्डी लीग के इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

UP Yoddha और Dabang Delhi की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

UP Yoddha Full Squads:

रेडर- अमन हुड्डा, अंकित, गुलवीर, जेम्स कमवेती, मोहम्मद ताघी, प्रदीप नरवाल, रोहित, रोहित तोमर, साहिल, श्रीकांत जाधव, सुरेंद्र गिल.

डिफेंडर- आशू सिंह, आशीष नागर, बिंटू नरवाल, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, गौरव कुमार, सुमित.

ऑलराउंडर- गुरदीप, नितिन पंवार.

Dabang Delhi Full Squad:

रेडर- नवीन कुमार, नीरज नरवाल, सुशांत सेल, अजय ठाकुर, इमाद सेदाघाट निया.

डिफेंडर- मोहित, सुमित, विकास, जीवा कुमार, जोगिंदर सिंह नरवाल, मोहम्मद मलक.

ऑलराउंडर- विजय, बलराम, मंजीत छिल्लर, संदीप नरवाल.