UP Yoddha vs Jaipur Pink Panthers, Live Streaming, Pro-kabaddi League 2021-22: प्रो-कबड्डी लीग मे दिन का दूसरा मैच यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस वक्‍त टूर्नामेंट में बराबरी पर नजर आती हैं क्‍योंकि उन्‍होंने दो मैच खेलकर एक जीत और हार मिली। यूपी योद्धा को पहले मुकाबले में बंगाल वॉरियर से 33-38 से शिकस्‍त झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्‍होंने पटना पायरेट्स को 36-35 से हराया। पैंथर्स को पहले मैच में गुजरात जायंट ने हराया। इसके बाद उन्‍होंने पिंक पैंथर्स को मात दी।Also Read - Tamil Thalaivas vs U Mumba Live Streaming: जानें कितने बजे शुरू होगा थलाइवाज-मुम्‍बा के बीच मैच ?

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच कब खेला जाएगा ? Also Read - Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors Highlights: एक प्‍वाइंट से जीता बेंगलोर, जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया बंगाल

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच सोमवार 27 दिसंबर 2021 को खेला जाएगा. Also Read - Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors, Live Streaming: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी बंगाल वॉरियर, इस TV Channel पर आएगा मैच

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच कहां खेला जाएगा ?

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरू वाइटफील्‍ड होटल एंड कंवेंशन सेंटर में खेला जाएगा.

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच कितने बजे शुरू होगा ?

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच भारतीय समयानुसान शाम आठ बजे शुरू होगा.

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं ?

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच टीवी पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनलों पर देख सकते हैं.

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखा जा सकता है ?

यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर के बीच प्रो-कबड्डी लीग 2021-22 का 16वां मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Disney Hotstar App पर देखा जा सकता है.