Urvashi Rautela in India vs Pakistan Match: सुपर-4 में भारत-पाकिस्‍तान मैच के बीच खेले जा रहे अहम मुकाबले में आज फिर बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला नजर आई. कैमरे के सामने आते ही उर्वशी फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. उनके कथित ब्‍वॉयफ्रेंड रिषभ पंत (Rishabh Pant) को लेकर फैन्‍स ने तरह-तरह के कमेंट किए. देखते ही देखते वो ट्विटर के टॉप ट्रेंड में आ गई. 28 अगस्‍त को भारत-पाकिस्‍तान के बीच पिछले मुकाबले के दौरान भी उर्वशी मैदान पर आई थी. तब भी वो इसी तर्ज पर काफी ट्रोल हुई थी. फैन्‍स ने उर्वशी रौतेला के पुरानी इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी के स्‍क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए थेण्‍ इन स्‍क्रीनशॉट में वो रिषभ पंत के साथ नाम जोड़े जाने पर यह कह रही हैं कि उन्‍हें क्रिकेट देखने में दिलचस्‍पी नहीं है. अब सवाल ये है कि जब उर्वशी को क्रिकेट पसंद नहीं है तो वो दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में क्‍या करने आई हैं. यही वजह है कि फैन्‍स उन्‍हें पंत के साथ जोड़कर ट्रोल करने लगते हैं.Also Read - LIVE Score IND vs PAK, Asia Cup 2022, Super-4: आखिरी ओवर के रोमांच के बाद पाकिस्‍तान ने पांच विकेट से जीता मैच

मैच में टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. भारत की तरफ से पूर्व कप्‍तान विराट कोहली ने सर्वाधिक 44 गेंदों पर 60 रनों का योगदान दिया. रिषभ पंत इस मैच में फ्लॉप रहे. उनके बल्‍ले से 12 गेंदों पर 14 रन आए. वो रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में ऑफ साइड पर आसान कैच देकर आसिफ अली के हाथों लपके गए.