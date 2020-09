Sumit Nagal bowed out of the US Open.भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) पहले दौर में जीत दर्ज कर पिछले सात वर्षों में किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे लेकिन उनकी चुनौती अब खत्म हो गई है. सुमित ने पूरे मैच के दौरान अपना चिर परिचित जुझारूपन जरूर दिखाया लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट (US Open Tennis Tournament 2020) के पुरुष एकल के दूसरे दौर में विश्व के नंबर तीन खिलाड़ीी डोमिनिक थीएम (Dominic Thiem) के खिलाफ लगातार सेटों में हार सामना करना पड़ा. Also Read - US Open: होटल की जगह 39 लाख रुपये देकर किराये के घर में क्यों ठहरे हैं जोकोविच, जानिए पूरी डिटेल

अपना 27वां जन्मदिन मना रहे दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रियाई थिएम ने गुरुवार को आर्थर ऐस स्टेडियम में खेले गए मैच में शुरू से दबदबा बनाए रखा और भारतीय खिलाड़ी को 6-3, 6-3, 6-2 से हराया.

इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले थिएम ने नागल के वीडियो देखे थे और वह समझ गए थे कि उनका फोरहैंड मजबूत है. वह अच्छी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ कोर्ट पर उतरे और भारतीय खिलाड़ी को फोरहैंड की तरफ अधिक गेंदें नहीं दी.

थिएम ने नागल की शुरू में ही सर्विस तोड़ दी

थिएम ने नागल की शुरू में ही सर्विस तोड़ दी लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने इसके बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाव में रखा और दस मिनट तक चले पांचवें गेम में पांच बार ब्रेक प्वाइंट लेने के मौके बनाये. उन्होंने पांचवें अवसर पर थीम की गलती का फायदा उठाकर ब्रेक प्वाइंट लिया और स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया.

थिएम ने हालांकि अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया और फिर जल्द ही नागल की सर्विस तोड़कर सेट भी अपने नाम कर दिया.

दूसरे सेट में भी नागल ने शुरू में अपनी सर्विस गंवा दी थी

दूसरे सेट में भी नागल ने शुरू में अपनी सर्विस गंवा दी थी. ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी की सर्विस पहले से बेहतर हो गई. उन्होंने सातवें गेम में भी क्रॉस कोर्ट विनर से भारतीय खिलाड़ी की सर्विस तोड़ी. नागल हालांकि इसके बाद ब्रेक प्वाइंट लेने में सफल रहे लेकिन अगले गेम में अपनी सर्विस नहीं बचा पाए जिससे थीम दो सेट की बढ़त पर हो गए.

नागल ने तीसरे सेट में एक मैच प्वाइंट भी बचाया लेकिन यह साफ था कि इस युवा भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शीर्ष खिलाड़ियों को परेशानी में डालने के लिये पर्याप्त नहीं है.