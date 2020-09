विश्व के नंबर एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन (US Open) के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है. जोकोविच ने दूसरे दौर में काइल एडमंड को 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2 से पराजित किया. पहला सेट एक घंटे से अधिक समय तक चला जिसे एडमंड ने टाईब्रेकर में अपने नाम किया. Also Read - US OPEN 2020 : सुमित नागल 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का पहला मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने

जोकोविच ने टेनिस से 14 करोड़ डॉलर कमाए हैं

जोकोविच ने अपने शानदार करियर में अब तक 14 करोड़ डॉलर के अलावा विज्ञापनों से भी कई करोड़ डॉलर कमाए हैं और ऐसे में अगर वह यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट (US Open tennis tournament) के दौरान होटल के बजाय किराये पर बड़ा घर लेकर ले रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं.

वह दो पखवाड़े तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए 40,000 डॉलर (लगभग 29 लाख रुपये) किराया दे रहे हैं लेकिन उनके शब्दों में इससे मिलने वाले आराम की कोई लागत नहीं है.

‘मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया’

जोकोविच ने दूसरे दौर में जीत दर्ज करने के बाद कहा, ‘जैसे ही हमें होटल के बजाय किसी के घर में रहने का विकल्प दिया गया, मैंने तुरंत इस पर अमल किया. मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया. किसी भी खिलाड़ी के पास ऐसा मौका था. यह केवल शीर्ष खिलाड़ियों के लिए ही विशेषाधिकार नहीं था. कोई भी पैसा खर्च करके किराये के घर में रह सकता था. मैं जानता हूं कि बहुत कम खिलाड़ी किराये पर घर लेकर रह रहे हैं लेकिन यह अपनी पसंद है. ’

अधिकतर खिलाड़ियों ने आधिकारिक टूर्नामेंट होटल में ठहरने को प्राथमिकता दी

इस साल कोरोना वायरस के बावजूद यूएस ओपन में भाग ले रहे अधिकतर खिलाड़ियों ने आधिकारिक टूर्नामेंट होटल में ठहरने को प्राथमिकता दी. अमेरिकी टेनिस संघ उसमें प्रत्येक खिलाड़ी के लिये एक कमरे का भुगतान कर रहा है. यदि कोई खिलाड़ी अपने सहयोगी के लिये अलग से कमरा चाहता है तो उसका भुगतान उसे करना होगा.

जोकोविच सहित 8 खिलाड़ियों ने लांग आइलैंड में पूरा घर किराये पर लिया है. इनमें सेरेना विलियम्स (Serena Williams) और मिलोस राओनिक भी शामिल हैं.