US Open Final: यू एस ओपन (US Open) के फाइनल मुकाबले ने एक बार फिर दर्शकों को रोमांच से भर दिया. राफेल नडाल (Rafael Nadal) और पांचवीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेडवेडेव (Daniil Medvedev) के बीच चार घंटे, पचास मिनट के इस मैच ने खुद को फाइनल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा. डेनियल की भरपूर कोशिशों के बाद भी नडाल ने उन्हें 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से हरा कर 19वां ग्रैंड स्लैम (19th Grand Slam) का ताज अपने सर रख लिया. 33 साल के नडाल ने इस जीत के साथ चौथी बार यू एस ओपन का खिताब अपने नाम किया है, और वहीं 19 बार ग्रैंड स्लैम के टाइटल को जीतकर वो रॉजर फेडरर से बहुत करीब पहुंच चुके हैं. नडाल को अब बस एक और खिताब चाहिए फेडरर की बराबरी करने के लिए.

A champion for the ages and a true legend of the sport.

Congratulations, @RafaelNadal! 👏 #USOpen pic.twitter.com/uhrPH4HLjS

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019