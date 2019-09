US Open Final: यू एस ओपन (US Open) मुकाबले के फाइनल मैच में राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने जब पांचवीं वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) को 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से हराया तब उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. टेनिस की सर्वश्रेष्ठ फाइनलों में इस मैच को याद किया जाएगा. खेल के शुरुआत से ही दोनों खिलाड़ी पूरे संयम से खेलते नजर आ रहे थे. पहले दो सेट में नडाल की जीत फिर दो सेट में डेनिल की जीत से इस मैच का रोमांच सातवें आसमान तक पहुंच चुका था. निर्णायक सेट में नडाल ने डेनिल को हराकर एक बार फिर से खुद को चैंपियन बता दिया.

This is cool. Rafael Nadal brought to tears after his US Open title. #VamosRafa pic.twitter.com/gVthBFlfls

19वां ग्रैंड स्लैम जीत कर भावुक हो जाना और दर्शकों के बीच फफक कर रो देना ये दर्शाता है की नडाल के लिए ये खेल किस हद तक उन्हें प्यारा है. इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर में व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठ के टेनिस को खेला नहीं, जीया है. नडाल ने इस जीत के साथ चौथी बार यू एस ओपन का खिताब अपने नाम किया है, और वहीं 19 बार ग्रैंड स्लैम के टाइटल को जीतकर वो रॉजर फेडरर से बहुत करीब पहुंच चुके हैं. नडाल को अब बस एक और खिताब चाहिए फेडरर की बराबरी करने के लिए.

The match point! #USOpen #USOpenFinals #Nadal Vs #Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Congrats #Rafa 🏆💝💐 many more to come with such #fitness.

What a thriller of a 5 setter final it was. Thank you @DaniilMedwed for a wonderful display.pic.twitter.com/rKm9WUh8JQ

— The Truth™️✴️✳️❇️ (@SaveGreenary) September 9, 2019