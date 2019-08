US Open: भारतीय युवा टेनिस स्टार सुमित नागल ने आज की सुबह पूरे देश को चौंकाया दिया. यूएस ओपन मुकाबले में एटीपी रैंकिंग तीन के खिलाड़ी रोजर फेडरर को नागल ने मैच के पहले सेट में 6-4 से मात दे दी. खेल की शुरुआत से ही नागल पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं. ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि 190वें स्थान का ये युवा टेनिस प्लेयर दुनिया के नंबर 1 रह चुके टेनिस स्टार फेडरर को जबरदस्त टक्कर दे रहा है. मैच के दूसरे सेट में फेडरर ने वापसी करते हुए नागल को 6-1 से हरा दिया. तीसरे सेट में भी फेडरर इस 22 वर्षीय युवा खिलाड़ी पर भारी पड़ते हुए दिखे और इस राउंड को भी 5-2 से जीत लिया.

जीत और हार के इस द्वंद्व में भारत ने एक उभरता हुआ सितारा पाया है. टि्वटर पर सुमित की इस छोटी सी जीत का इंटरनेट यूजर खूब जश्न मना रहे हैं. लोग इस खिलाड़ी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसे भारत का सुनहरा भविष्य बता रहे हैं.

“I’m going to be enjoying the crowd, playing the best tennis player ever. I’m just some dude from India. I’m fine with that until I make my name.”

Get to know @nagalsumit as he looks to defeat Roger Federer! | #USOpen

— ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019