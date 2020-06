खेल फैंस के लिए टेनिस जगत से एक बड़ी खुशखबरी आई है कि मशहूर टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन (US Open) का आयोजनत अगस्त-सितंबर में होगा। हालांकि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने कहा है कि अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के ही होगा। Also Read - सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के वेतन में न हो कटौती, गलती करने पर अधिकारियों को दी जाए कड़ी सजा

ये टूर्नामेंट 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खेला जाएगा। क्योमो ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका टेनिस संघ (यूएसटीए) खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13. Also Read - Coronavirus In India Update: कोरोना से 1 दिन में 2000 से अधिक लोगों की हुई मौत, जानें सभी राज्यों के आंकड़े

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020