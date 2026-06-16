FIFA वर्ल्ड कप में डोनाल्ड ट्रंप तोड़ेंगे ऐतिहासिक परंपरा, विजेता टीम को खुद सौंपेंगे ट्रॉफी

फीफा वर्ल्ड कप में अब तक विजेता टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने का काम फीफा अध्यक्ष ही करते आए हैं, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट जाएगी.

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फीफा वर्ल्ड कप विजेता को खुद ट्रॉफी सौंपेंगे डोनाल्ड ट्रंप @IANS

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में कुछ नया करते हुए नजर आएंगे. इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा कभी देखा गया कि कोई राष्ट्राध्यक्ष विजेता टीम को अपने हाथ से ट्रॉफी सौंपे. विजेता टीम के कप्तान खुद की ट्रॉफी स्टैंड से यह खिताब उठाकर अपनी टीम के पास तक ले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने ऐसा करने की इच्छा जताई थी. इस पर फीफा ने संकेत दिए हैं कि उन्हें ऐसा करने पर कोई ऐतराज नहीं हैं.

टॉप स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने इस पर फीफा से बातचीत कर ली है और वह इसके लिए राजी भी है. फीफा ने ट्रंप को यह संदेश दे दिया है कि वह चाहता है कि राष्ट्रपति अपने हाथों से विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपे. इस टूर्नामेंट में 3 संयुक्त मेजबान हैं और ऐसे में फाइनल मैच के लिए फीफा के मंच पर कनाडा और मैक्सिको के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

इससे पहले फुटबॉल के मंच पर तब सुर्खियों में आए थे, जब क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद चेल्सी के कप्तान रीस जेम्स द्वारा खिताब उठाने के बावजूद वह मंच पर मौजूद रहे थे. चेल्सी के फॉरवर्ड खिलाड़ी कोल पाल्मर ट्रंप को वहां देखकर कन्फ्यूज दिख रहे थे. तब फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फैनटिनो ट्रंप को यह बताने आए थे कि टीम के मंच पर कब्जा करने के बाद मंच छोड़ने का वक्त आ गया है.

19 जुलाई को न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले फाइनल से पहले अब तक वर्ल्ड कप फाइनल में टीमों और उनके खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फीफा को तय प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक खास तरह के एक विशेष स्टैंड पर रखी होती है, जिसे विनिंग टीम के कप्तान उठाकर खुद ही स्टेज तक ले जाते हैं और फिर अपनी टीम के साथ सेलीब्रेट करते हैं.

टॉकस्पोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि फीफा इस बार यह फैसला ट्रंप पर ही छोड़ेगा कि वे ट्रॉफी उठाते समय जीतने वाली टीम के साथ रहेंगे या सेरेमनी के दौरान अधिकारियों के साथ खड़े हों. इस रिपोर्ट के मुताबिक फीफा ने ट्रंप को यहां यह तय करने का पूरा लाइसेंस दिया है कि वह विजेता टीम के ट्रॉफी लेने के दौरान उनके साथ खड़े रह सकते हैं, जैसा उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप के दौरान किया था.