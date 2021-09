USA Batsman Jaskaran Malhotra Smashed Six Sixers in an over in ODI Match: भारतीय मूल के बल्लेबाज जसकरन मल्होत्रा (Jaskaran Malhotra) ने गुरुवार को अमेरिका की ओर से वनडे इंटरनेशनल मैच में 6 बॉल में 6 छक्के जड़ने का कारनामा अपने नाम किया. अमेरिका का यह वनडे मैच पपुआ न्यू गिनी (PNG) के खिलाफ हो रहा था. अमेरिका की पारी के आखिरी ओवर में जसकरन ने यह उपलब्धि अपने नाम की. प्रोफेशनल क्रिकेट के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले वह 10वें पुरुष खिलाड़ी हैं.Also Read - कोच Ravi Shastri फिर याद आया नंबर 36, बोले- टीम इंडिया से कुछ खास नाता

ओमान के अल अमेरात में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ अमेरिका का यह दूसरा वनडे मैच था, मल्होत्रा (Jaskaran Malhotra) इस मैच में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के उतरे. अमेरिकी पारी के आखिरी ओवर में उन्होंने ये 6 छक्के जड़े और 173 रन बनाकर नाबाद रहे. इस बल्लेबाज ने 173 रन जड़ने के लिए कुल 124 गेंदों का सामना किया. पपुआ न्यू गिनी की ओर से पारी का यह आखिरी ओवर तेज गेंदबाज गौडी टोका (Gaudi Toka) ने फेंका था. Also Read - एक ओवर में 6 छक्के क्लब में शामिल हुए Kieorn Pollard, Yuvraj Singh और गिब्स ने यूं किया स्वागत

Jaskaran Malhotra has joined an exclusive club of international cricketers to hit 6️⃣ x 6️⃣s in an over with a stunning assault from the final 6 balls of the innings as he becomes the first American to make an ODI 💯 with 173 not out!

मल्होत्रा (Jaskaran Malhotra) की इस लाजवाब पारी की बदौलत अमेरिका ने न्यू पपुआ गिनी के सामने जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य रखा. पीएनजी की पूरी टीम 37.1 ओवर में 137 रन बनाकर ढेर हो गई. अमेरिका ने यह मैच 134 रनों से अपने नाम किया. जसकरन को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

6️⃣ x 6️⃣ from the legendary USA cricketer, Jaskaran Malhotra! 🔥🏏 pic.twitter.com/JsuqzoHv7B

किसी इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले मल्होत्रा अब चौथे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले साउथ अफ्रीका के (Harschelle Gibbs) हर्शल गिब्स (2007) ने वनडे में, जबकि (Yuvraj Singh) युवराज सिंह (2007) और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज (Kieron Pollard) कीरोन पोलार्ड (2021) ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में यह कारनामा किया है.

🏏 173* runs off 124 balls

💥 4 fours and 16 sixes

🔥 Six sixes in one over

🚨 First man to score an ODI century for USA

A busy day at the office for Jaskaran Malhotra. #USAvPNG | 📸 @usacricket pic.twitter.com/VyVnxX40Xi

— ICC (@ICC) September 9, 2021