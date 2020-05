क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने हाल ही में वार्षिक कांट्रैक्‍ट की सूची जारी की, जिसमें बल्‍लेबाज उस्‍मान ख्‍वाजा को जगह नहीं दी गई. युवा बल्‍लेबाज मार्नस लाबुशाने पहली बार इस सूची में जगह बना पाने में सफल रहे. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए उस्‍मान ख्‍वाजा ने कहा कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं ऑस्‍ट्रेलिया के शीर्ष छह बल्‍लेबाजों में शामिल हूं. Also Read - ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन ने कहा- इस साल नहीं होना चाहिए टी20 विश्व कप का आयोजन

फॉक्स स्पोटर्स से बातचीत के दौरान उस्‍मान ख्‍वाजा ने कहा, "मैं हैरान था. मैं जानता हूं कि हमारी रेवेन्यू संबंधी उम्मीदें अभी भी ऊंची हैं और मुझे लगता है कि वो काफी हद तक भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में क्या होने वाला है, इसके बारे में सोच रहे हैं."

"यह थोड़ा दुविधापूर्ण है. मेरे पास वित्तीय जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कैश फ्लो की समस्या है."

सीए ने ख्वाजा को भी अपने आने वाले सीजन के केंद्रीय अनुबंध में जगह नहीं दी है. ख्वाजा को हालांकि यह लगता है कि वह वापसी करेंगे जैसे उन्होंने 2014 में की थी.

उस्‍मान ख्वाजा ने कहा, “घमंड से नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं देश के शीर्ष छह बल्लेबाजों में शामिल हूं.” बता दें कि कोरोनावायरस के चलते क्रिकेट संबंधित सभी गतिविधियां बंद हैं। जिसके चलते क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।