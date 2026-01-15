By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
U19 World Cup: वैभव सूर्यवंशी ने 'अंडर 19 वर्ल्ड कप' में रचा इतिहास, तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड
ICC U19 World Cup: वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रिकॉर्ड बनाया. इसके साथ उन्होंने 18 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.
U19 World Cup: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने महज 14 साल और 294 दिन की उम्र में इस बड़े टूर्नामेंट में डेब्यू कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इसके साथ ही इन्होंने 18 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय मूल के नीतीश कुमार के नाम दर्ज था. उन्होंने 15 साल और 245 दिन की उम्र में कनाडा के लिए डेब्यू किया था.
पहले मैच में नहीं चला बल्ला
क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में खेले गए पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ज्यादा देर टिक नहीं सके. उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. भले ही उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ही एक बड़ी बात थी. इस मैच में बारिश का भी असर पड़ा, जिससे खेल कुछ समय के लिए रुका. इसके बावजूद भारतीय टीम ने धैर्य और समझदारी से खेलते हुए डकवर्थ लुइस नियम के तहत 6 विकेट से जीत दर्ज की. टीम की यह जीत पूरे टूर्नामेंट के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है.
यूएसए की कमजोर बल्लेबाजी
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएसए की टीम 35.2 ओवरों में केवल 107 रन पर सिमट गई. टीम की शुरुआत खराब रही और विकेट लगातार गिरते चले गए. नितीश सुदिनी ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए और कुछ देर तक टीम को संभालने की कोशिश की. उनके अलावा अदनित झांब ने 18 रन जोड़े. भारत की ओर से हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके. उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने अमेरिकी बल्लेबाज टिक नहीं सके. बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया और यूएसए को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया.
भारत की आसान जीत
बारिश के बाद भारत को 37 ओवर में 96 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने केवल 17.2 ओवर में हासिल कर लिया. भारत की ओर से अभिज्ञान कुंडू ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए. उन्होंने जिम्मेदारी के साथ टीम को जीत तक पहुंचाया. कप्तान आयुष म्हात्रे ने 19 रन और विहान मल्होत्रा ने 18 रन का योगदान दिया. कनिष्क चौहान 10 रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह भारत ने बिना किसी बड़ी परेशानी के मुकाबला अपने नाम कर लिया और टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की.
टीम इंडिया की तैयारी
अब भारतीय टीम 17 जनवरी को ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी. यह मैच भी बुलावायो के इसी मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद 24 जनवरी को टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा. इन दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम की असली परीक्षा होगी. वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी के लिए यह टूर्नामेंट सीखने और खुद को साबित करने का शानदार मौका है. अगर टीम इसी तरह खेलती रही तो आगे के मैचों में भी भारत से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है.
