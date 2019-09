लाहौर: पाकिस्तान के महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का शुक्रवार को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की. कादिर 63 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी और बेटी हैं जिसका निकाह पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज उमर अकमल से हुआ है.

Former Pakistan spinner Abdul Qadir dies of cardiac arrest at 63

