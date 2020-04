नई दिल्ली: पूरा देश इस वक़्त कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है. इस बीमारी के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है. ऐसे में दूरदर्शन ने कुछ लोकप्रिय क्लासिक शो को फिर से प्रसारित करने का फैसला किया. Also Read - Coronavirus Lockdown: रामायण ने तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड, दोबारा प्रसारण के साथ मचाया तहलका

डीडी नेशनल लॉकडाउन के बीच लोगों का मनोरंजन करने के लिए रामायण, शक्तिमान और ब्योमकेश बख्शी जैसे शो दोबारा प्रसारित कर रहा है. इस बीच जब से रामायण का प्रसारण शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर इसकी ज़ोर शोर से बातें हो रही हैं और यही नहीं ट्वविटर पर#Angad ट्रेंड भी कर रहा है.

रामायण के प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के मज़ाकिया मीम्स शेयर हो रहे हैं. और इसी दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भी इस रेस में शामिल हो गए हैं. सहवाग, जो सोशल मीडिया पर अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है जो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है.

इस दिग्गज खिलाड़ी ने एक स्नैपशॉट साझा किया जिसमें अंगद के पैर को असफल रूप से खींचा जा रहा है और यह बात सबको मालुम है कि रामायण में कोई भी अंगद के पैरों को उठाने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह शक्तिशाली माना जाता था.

So here is where i took my batting inspiration from 🙂

Pair hilana mushkil hi nahi , namumkin hai . #Angad ji Rocks pic.twitter.com/iUBrDyRQUF

