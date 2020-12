हाल ही में एक बेटी के पिता बने केन विलियमसन (Kane Williamson) शनिवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट कैंप से जुड़ गए हैं। उम्मीद है कप्तान विलियमसन 20 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का हिस्सा बनेंगे। Also Read - New Zealand vs Pakistan,1st T20I: जैकब डफी के 'चौके' और टिम सेइफर्ट के अर्धशतक से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

30 साल के कीवी क्रिकेटर वेस्टइंडीज के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में जीत के बाद बच्ची के जन्म के लिए घर लौट गए थे। विलियमसन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम से बेटी के जन्म की खबर दी। कीपी कप्तान ने बच्ची की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "अपने परिवार में बेटी का स्वागत कर बेहद खुश हैं।"

विलियमसन की इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज सनराइडर्स हैदराबाद ने केन के न्यूजीलैंड कैंप में लौटने का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया।

न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि विलियमसन की वापसी से वो काफी खुश हैं और वापसी के बाद कीवी कप्तान का पहला सेशन अच्छा रहा। उन्होंने कहा, “वो थोड़े थके हुए हैं, मुझे लगता है। लेकिन वो गेंद को अच्छे से हिट कर रहे हैं। बिल्कुल सामान्य केन, अपना काम कर रहे हैं।”

Daddy Kane is

He joins the @BLACKCAPS in Hamilton ahead of the second #NZvPAK T20I.#OrangeArmy #KeepRisingpic.twitter.com/TbJ4dQoTJ6

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) December 19, 2020