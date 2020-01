ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर फैंस के पसंदीदा खिलाड़ियों में से हैं। वार्नर भी हमेशा ही अपने फैंस का ध्यान रखते हैं। अपने एक नन्हे फैन को खुश करने के लिए वार्नर ने उन्हें अपना बैट तोहफे में दे दिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान मैदान पर अभ्यास कर रहे वार्नर ने कुछ देर बल्लेबाजी प्रैक्टिस करने के बाद वापस पवेलियन जाते समय अपना बैट एक नन्हे फैन को दे दिया।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। रॉबर्ट्स ने लिखा, “एक क्रिकेट फैन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर वार्नर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो अगली पीढ़ी को प्रेरित करते दिख रहे हैं। डेव पहले भी अपना हेलमेट और दस्ताने मैच के दौरान बच्चों को दे चुके हैं। वो इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। शाबाद डेव।”

A cricket fan took this short video of @davidwarner31 inspiring the next generation at the SCG the other day. Dave also gave his helmet and gloves to children during the test match. They will remember these gestures forever. Well done Dave. @CricketAus #GivingBack pic.twitter.com/NVSWljAtrb

— Kevin Roberts (@KevRobertsCA) January 7, 2020