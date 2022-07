टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने अपनी पहली ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. नीरज इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं. नीरज की खिताबी जीत का जश्न हरियाणा के पानीपत में उनके घर और गांववालों में भी मनाया. साथ ही देश भर की कई बड़ी हस्तियों ने इस स्टार एथलीट को रजत पदक जीतने पर बधाई दी.Also Read - ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा- ये भारतीय खेलों के लिए एक खास पल

#WATCH | Villagers, family celebrates Neeraj Chopra's win in the World Athletics Championships at his hometown in Panipat, Haryana

Also Read - विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास

रविवार को खेले गए पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर की दूरी पर भाला फेंकने के साथ नीरज ने दूसरे स्थान पर कब्जा किया. हालांकि पहला और आखिरी दो प्रयास फाउल होने की वजह से उनकी गोल्ड जीतने की दावेदारी काफी प्रभावित हुई. Also Read - World Athletics Championships 2022 : पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा के नाम सिल्वर मेडल, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने

History Created by Neeraj Yet Again @Neeraj_chopra1 becomes the 1st Indian Male to win a medal at the #WorldChampionships

Neeraj wins in Men's Javelin Throw with his best throw of 88.13m at @WCHoregon22

Absolutely Brilliant

