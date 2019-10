हाल ही में लंदन में बैक सर्जरी करवाकर स्वदेश लौटे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने फिटनेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

हार्दिक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपनी रिकवरी को एक वडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “छोटे कदम लेकिन पूरी तरह से फिट होने तक का मेरा सफर यहां शुरू होता है और मेरा समर्थन करने के लिए सभी का शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”

Baby steps .. but my road to full fitness begins here and now Thank you to everyone for their support and wishes, it means a lot pic.twitter.com/shjo78uyr9

— hardik pandya (@hardikpandya7) October 8, 2019