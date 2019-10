भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने हाल में अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे किए। कौर 100 टी20I खेलने वाली भारत की पहली क्रिकेटर हैं। हरमन के साथी खिलाड़ियों ने उनकी इस उपलब्धि का जश्न बड़े अनोखे तरीके से मनाया।

Congratulations on your 100th T20i cap @ImHarmanpreet

Here’s a small tribute for you from Big Harry ft. Lil’ J#HarmanpreetThor pic.twitter.com/bTCWmt06LB

— Jemimah Rodrigues (@JemiRodrigues) October 6, 2019