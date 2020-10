चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 41वें मैच में दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज इमरान ताहिर (ImranTahir) ने इस सीजन का अपना पहला आईपीएल मैच खेला। Also Read - प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद भी धोनी को मिला फैंस का समर्थन; ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #CSKforever

13वें सीजन की शुरुआत से ही बेंच पर बैठे और ड्रिंक्स लाते नजर आए ताहिर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चेन्नई की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने। दरअसल ताहिर को हाल ही में चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हुए ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की जगह खेलने का मौका मिला।

मुंबई के खिलाफ मैच में हालांकि ताहिर के हाथ कोई सफलता नहीं लगी लेकिन शीर्ष और मध्य बल्लेबाजी क्रम के पूरी तरह फेल होने के बाद उन्होंने ऑलराउंडर सैम कर्रन का अच्छा साथ दिया। ताहिर-कर्रन की साझेदारी की बदौलत एक समय मात्र 43 रन पर सात विकेट खो चुकी चेन्नई 20 ओवर में 114 रन बना सकी।

.@ImranTahirSA taking the time after #CSKvRR to help @ParagRiyan.

This is why we love the #Dream11IPL! #HallaBol | #RoyalsFamily | @ChennaiIPL pic.twitter.com/VVTimEmwt8

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) October 23, 2020